Il servizio di streaming più utilizzato in tutto il pianeta è senza alcun dubbio Netflix, la nota piattaforma di fruizione di serie TV e film ha riscosso dapprima un enorme successo in America, salvo poi sbarcare nel vecchio continente dove nel tempo tutti hanno iniziato a sottoscrivere un abbonamento per godersi titoli di qualità e ben organizzati, abbonamento il cui costo però è andato via via salendo in linea direttamente proporzionale all’aumento sia dei contenuti sia dei prodotti Netflix Originals, maggiore è la qualità maggiore è il costo, questa è stata la regola seguita.

A quanto pare però l’escalation dell’aumento di prezzo non si fermerà qui, stando alle ultime news infatti, dopo l’approdo degli aumenti in America e Canada, presto sarà il turno anche del Regno Unito e dell’Irlanda, le quali vedranno il prezzo di tutte le tariffe salire.

Un paio di sterline in più

Attualmente la notizia riguarda solo UK e Irlanda, non si sa nulla in merito l’Italia, sebbene sia forte il sospetto che gradualmente il cambiamento di prezzo riguarderà tutte le nazioni, in anticipo quelle dove il servizio è usato maggiormente per poi arrivare pian piano a tutte le altre nazioni.

I prezzi cambieranno in tal modo:

Netflix BASE al prezzo di 6.99£ (8.99€)

Netflix STANDARD al prezzo di 10.99£ (14.99€)

Netflix PREMIUM al prezzo di 15.99£ (20.99€)

Si tratta sostanzialmente di un paio di sterline in più rispetto al prezzo precedente, giustificate dalla presenza di un maggior numero di contenuti, che ovviamente vanno finanziati, sebbene rispetto all’alba di Netflix il costo sia letteralmente raddoppiato.