Netflix non rinnoverà The Baby-Sitters Club per la terza stagione. La commedia drammatica è arrivata per la prima volta nell’estate del 2020 ed è incentrata su un gruppo di liceali americani che sviluppano un’attività di babysitter.

Reagendo alla cancellazione dello show, la creatrice Rachel Shukert ha dichiarato in una dichiarazione (tramite The Hollywood Reporter): “Volevo far parte del mondo creato da Ann M Martin da quando avevo 7 anni, e per due stagioni fantastiche ci sono riuscita.”

“Era un sogno diventato realtà. Anche se ho il cuore spezzato, non potro’ tornare a Stoneybrook, sono così orgoglioso dell’incredibile spettacolo creato dal nostro fantastico cast e troupe e dal modo in cui ha portato gioia e conforto a così tanti quando hanno ne aveva più bisogno.

Grazie a Walden Media e a Netflix per averci dato l’opportunità di presentare Kristy, Claudia, Stacey, Mary Anne, Dawn, Jessi e Mallory a una nuova generazione di fan.”

Non e’ stato l’unico spettacolo eliminato

Il Baby-Sitters Club si unisce a un forbito elenco di programmi Netflix eliminati. Solo l’ultimo anno ha assistito alla fine di Julie and the Phantoms, Dad Stop Embarrassing Me! e The Irregulars

Anche The Last Kingdom è giunto al termine, sebbene sia stato confermato un film di follow-up autonomo.

Nel frattempo, Malia Baker, che interpreta Mary Anne, ha condiviso le sue speranze per il futuro della serie TV a ottobre.

“Ci sono più di cento libri, quindi mi sento come se ci fosse così tanto spazio per giocarci. Gli sceneggiatori hanno fatto un lavoro straordinario nelle prime due stagioni, quindi chissà cosa accadrà con la terza, la quarta e la quinta, o qualunque stagione ci sia. Vorrei poter andare avanti per anni“, ha continuato. “BSC sarà per sempre qualcosa che tengo vicino al mio cuore.”