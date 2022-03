Le offerte che MediaWorld ha effettivamente deciso di mettere sul piatto nelle ultime settimane, appaiono sin da subito come tra le più interessanti ed intriganti di tutto il mercato italiano, data la presenza di prezzi bassi applicati anche sui migliori prodotti.

Il volantino risulta prima di tutto disponibile sull’intero territorio, in altre parole gli acquisti sono sempre effettuabili in ogni negozio, senza limiti o vincoli particolari. I prezzi sono bassi e tutti gli utenti possono risparmiare, anche nell’eventualità in cui decidessero di acquistare direttamente sul sito ufficiale dell’azienda stessa (ma attenzione alle spese di spedizione).

MediaWorld: che offerte e che prezzi assurdi

Le occasioni messe a disposizione da MediaWorld sono assolutamente incredibili, grazie al volantino, infatti, gli utenti si ritrovano a poter acquistare addirittura dei top di gamma, pagandoli molto meno del prezzo originario di listino. I modelli più in voga del periodo, partono da una spesa minima di 649 euro per il Samsung Galaxy S21, salendo verso i 749 euro necessari per Oppo Find X3 Pro e Apple iPhone 12, finendo anche sugli 829 euro per il modello più nuovo di Apple, quale è l’iPhone 13.

Nel momento in cui la spesa volesse invece essere inferiore ai 300 euro, la scelta potrà ricadere su Xiaomi Redmi 10S, Realme 8, Galaxy A52s, Redmi 10 e similari. Tutti questi prodotti possono essere acquistati nelle loro varianti completamente sbrandizzate, ma per permettervi di approfondire la conoscenza della medesima campagna promozionale, ricordiamo essere necessario collegarsi al sito ufficiale.