Il social Network più utilizzato ed amato in tutto il mondo è senza dubbio Instagram, la nota piattaforma social che mette al centro le fotografie vanta infatti una platea di utenti a dir poco monstre, miliardi di accounts che ogni giorno condividono momenti con i loro followers.

Punto fondamentale che contribuisce a rendere Instagram un evergreen costante nella vita di ogni utente sono senza dubbi gli aggiornamenti, i quali contribuiscono a rendere la piattaforma più smart e soprattutto più sicura.

Ebbene dopo un lungo periodo di aggiornamenti in merito la sicurezza personale e inter-personale, basti pensare alla feature Take a break, sta per arrivare un nuovo cambiamento che mette al primo posto le live, da sempre presenti nell’app dopo l’arrivo delle stories ma che effettivamente non hanno mai goduto di particolare attenzioni.

Arrivano i moderatori nelle live

Un problema di aveva ed ha l’abitudine di avviare live su Instagram è quello della moderazione degli utenti che si trovano a visionare il contenuto, capita spesso di incappare in elementi dal tono troppo colorito nella chat della live o che inviano costantemente messaggi spam, fattori che contribuiscono ad abbassare la qualità dell’esperienza d’uso.

D’ora in avanti però questo problema potrebbe diventare solo un ricordo, Instagram ha infatti deciso di introdurre la possibilità di nominare dei moderatori per la propria live, costoro potranno eliminare commenti fuori luogo e bannare dalla live elementi decisamente troppo molesti, nominarli sarà molto semplice, una volta avviata la Live si potrà selezionare nelle opzioni la voce apposita per poi selezionare gli elementi tramite una ricerca per nome.