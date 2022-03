Iliad è protagonista assoluto nel campo della telefonia in questa prima parte del 2022. I clienti che intendono sottoscrivere una promozione con il gestore francese potranno ora contare su ricche iniziative, non soltanto per la telefonia mobile ma anche per la telefonia fissa.

Sul fronte della telefonia mobile la migliore promozione di Iliad resta la Giga 120. Gli abbonati del gestore francese avranno sempre chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili, SMS da inviare a chiunque e 120 Giga per la connessione di rete. Il prezzo previsto per il rinnovo della ricaricabile è di 9,99 euro al mese.

Iliad, le migliori offerte dopo la Fibra ottica

Nel corso di queste settimane, Iliad assicura anche una serie di iniziative a tutti gli abbonati che decidono di effettuare la portabilità del numero. Oltre alla Giga 120, gli utenti potranno anche optare per altre due ricaricabili come la Giga 80 e la Giga 40.

La Giga 80 ha ufficialmente sostituito nei listini di Iliad la promozione Giga 50. I clienti che scelgono questa promozione avranno consumi illimitati verso tutti i numeri, SMS da inviare a chiunque e anche 80 Giga per navigare in internet. Il prezzo per il rinnovo della tariffa sarà di 7,99 euro al mese. Disponibile anche 6 Giga per la connessione in internet dall’estero.

In aggiunta alla ricaricabile Giga 80, gli abbonati di Iliad potranno anche sottoscrivere la promozione Giga 40. Il costo per il rinnovo di questa promozione sarà di 6,99 euro. Gli abbonati che optano per questa tariffa riceveranno consumi infiniti per chiamate e SMS infiniti, più 40 Giga per internet. Da aggiungere una quota di attivazione pari a 10 euro al mese.