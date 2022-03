L’operatore virtuale Fastweb Mobile ha recentemente lanciato una nuova versione della propria offerta denominata Maxi, mantenendo gli stessi bundle della precedente ma con un nuovo prezzo mensile.

In più è stata inserita la possibilità di ottenere un bundle complessivo di 300 Giga al mese se si attiva in convergenza con la rete fissa. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Fastweb Mobile lancia la nuova versione dell’offerta Maxi

La nuova versione di Fastweb Mobile Maxi è disponibile a partire dal 7 Marzo 2022 e prevede un nuovo costo mensile di 11,95 euro al mese, a differenza dei 10.95 euro al mese richiesti per la precedente. Prevede minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali e alcune destinazioni estere, 100 SMS verso tutti e 150 Giga di traffico dati fino in 5G con inclusi i corsi della Fastweb Digital Academy.

L’altra novità riguarda la possibilità di ottenere un bundle di Giga maggiore in caso di convergenza fisso mobile con le offerte della gamma Fastweb Casa, come già accadeva con l’offerta Fastweb Mobile a 7,95 euro al mese. I nuovi clienti di rete fissa che la sottoscrivono in convergenza, oltre che per i già clienti di rete fissa Fastweb che aggiungono Fastweb Mobile Maxi, otterranno 300 Giga mensili invece dei 150 Giga inclusi di base, il tutto sempre mantenendo il prezzo di 11,95 euro al mese.

Se invece non si necessita della convergenza con la rete fissa potrà essere attivata anche scegliendo la modalità “Ricarica Pura”, ossia direttamente con addebito del costo mensile su credito residuo, senza quindi l’obbligo di fornire un IBAN o una carta di credito. Visitate il sito ufficiale dell’operatore per maggiori dettagli.