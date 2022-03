L’elenco di sconti che Expert ha effettivamente deciso di raccogliere all’interno del proprio volantino, è assolutamente incredibile, e può soddisfare anche l’utente più esigente, o restio all’acquisto di nuovi prodotti di tecnologia generale.

Il volantino, a differenza di quanto vediamo nel periodo da Euronics e simili, non presenta vincoli e limitazioni territoriali, ciò sta a significare che gli acquisti possono essere completati ovunque in Italia, ed in egual misura sul sito ufficiale, il quale prevede comunque la possibilità di ricevere la merce presso il domicilio, previo il pagamento delle spese di spedizione.

Expert, attenzione alle nuove offerte

I prezzi attivati da Expert sono comunque più che interessanti, proprio perché partono da uno dei modelli più recentemente commercializzati sul territorio, stiamo parlando di Samsung Galaxy S21 FE, in vendita nel periodo corrente ad una cifra che si aggira attorno ai 549 euro (il listino originario è di ben 699 euro).

Coloro che invece vorranno avvicinarsi a prodotti decisamente più economici, potranno decidere di affidarsi a soluzioni del calibro di TCL 20Y, Vivo Y33s, Realme GT Neo 2, o anche Oppo A94 e similari. Tutti i dispositivi elencati sono al solito distribuiti con garanzia di 24 mesi, la quale copre solamente i difetti di fabbrica, e sono anche completamente sbrandizzati. Ricordiamo infatti che i modelli in commercio riceveranno aggiornamenti più tempestivi, ma per i dettagli rimandiamo al sito ufficiale, in modo da conoscere da vicino anche le migliori offerte legate ad altre categorie merceologiche.