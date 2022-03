I prezzi che Euronics ha effettivamente deciso di mettere a disposizione degli utenti, sono tra i più bassi che si siano effettivamente mai visti prima d’ora, e comprendono alcune ottime occasioni per riuscire a spendere decisamente poco su ogni singolo acquisto.

Il volantino, a differenza di quanto stiamo vedendo nello stesso periodo presso altre realtà sul territorio, ricordiamo essere disponibile solo ed esclusivamente in negozio, in quanto gli stessi acquisti, almeno ai prezzi indicati, non potranno essere completati sul sito ufficiale. In parallelo, tuttavia, ricordiamo che i prodotti sono sempre distribuiti con garanzia di 24 mesi, la quale è perfetta per coprire ogni singolo difetto di fabbrica.

Euronics, che spavento: questi prezzi sono da far perdere la testa

I prezzi che Euronics ha effettivamente deciso di mettere a disposizione degli utenti, sono quasi da far perdere la testa, rappresentano infatti un’ottima alternativa per tutti coloro che vogliono il massimo con il minimo sforzo. Il volantino convince con prodotti sempre più scontati, anche legati alla telefonia mobile di ultima generazione, come Honor 50 e Xiaomi 11T Pro, entrambi in vendita ad un prezzo che non supera i 599 euro.

In alternativa si possono anche acquistare modelli decisamente più economici, in vendita ad esempio a meno di 350 euro, che comprendono Honor 50 Lite, Galaxy A52s, Redmi 9C, Redmi Note 11S, TCL 305 o anche 30Se, tutti alle normali e classiche condizioni di vendita, quindi no brand con garanzia di 24 mesi. Per maggiori informazioni, collegatevi subito al sito ufficiale.