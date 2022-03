Gli sconti attivati da Esselunga possono davvero lasciare a bocca aperta gli utenti che da tempo stavano aspettando il momento giusto per ricorrere all’acquisto di nuovi prodotti di tecnologia, i prezzi sono bassi ed economici, e pronti per indurre un risparmio decisamente importante.

Con il volantino Esselunga non si scherza assolutamente, sebbene sia importante ricordare che gli acquisti debbano essere completati in esclusiva nei punti vendita fisici, non sul sito ufficiale, o comunque recandosi personalmente da altre parti sul territorio. I prodotti sono al solito distribuiti con garanzia legale della durata di 24 mesi, la quale riesce a coprire ogni difetto di fabbrica, ma non i danni accidentali.

Scoprite in esclusiva quali sono i nuovi codici sconto Amazon gratis, troverete le migliori offerte solo sul nostro canale Telegram.

Esselunga: offerte per tutti gli utenti nel volantino

Il prodotto maggiormente interessante dell’intera campagna promozionale di Esselunga è sicuramente il Samsung Galaxy S20 FE, un modello decisamente economico, data la presenza sul mercato del nuovo dispositivo (il Galaxy S21 FE, appunto), ed oggi in vendita a soli 359,28 euro. Il prezzo appare essere forse il più basso che abbiamo mai visto, per la variante che prevede 128GB di memoria interna e tutte le solite condizioni. Ricordiamo infatti essere completamente no brand con alle spalle una comodissima garanzia di 24 mesi.

Gli utenti che invece non conoscono il prodotto, possono collegarsi al sito ufficiale di Esselunga per scoprire possedere le medesime caratteristiche tecniche del Galaxy S20, ma con l’unica differenza legata alla presenza del processore Qualcomm Snapdragon, al posto del Samsung Exynos.