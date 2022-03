La Cupra Leon hot hatch è ora disponibile con un motore a benzina da 2,0 litri da 242 CV. È un motore già ampiamente utilizzato in altri modelli del Gruppo VW, inclusa l’ultima Volkswagen Golf GTI.

Il nuovo motore a quattro cilindri turbo opzionale significa che la Leon può accelerare da 0 a 100 km/h in 6,4 secondi e raggiungere una velocità massima limitata elettronicamente di 155 km/h. A differenza della Golf GTI, non è disponibile con cambio manuale; un cambio automatico DSG a sette rapporti è l’unica opzione.

È il quarto motore messo a disposizione per la Cupra Leon, insieme all’ibrido plug-in da 242 CV, quello benzina da 296 CV e alla station wagon a benzina da 306 CV, sempre top di gamma.

Data la scelta del motore, la Leon è rivale di una serie di hot hatchback e modelli PHEV, tra cui Volkswagen Golf GTE, Renault Megane RS, Ford Focus ST e Honda Civic Type R.

Nuovi tipi di motore

Per la prima volta, si puo’ scegliere un sistema ibrido plug-in utilizzato anche su Skoda Octavia vRS e Cupra Formentor. Un motore a benzina da 1,4 litri, un motore elettrico e una batteria da 13 kWh si combinano per produrre 242 CV. Si potra’ anche viaggiare fino a 50 km con una carica completa. Ufficialmente, questo motore è in grado di risparmiare carburante tra 188,3 mpg e 217,3 mpg ed emissioni di CO2 fino a 33,5 g/km.

La batteria si ricaricherà in circa tre ore e mezza da una wallbox da 3,6 kW o in circa sei ore da una presa standard a tre pin.

Il gruppo propulsore PHEV trasmette potenza alle ruote anteriori tramite un cambio automatico DSG a sei rapporti. Sebbene sia il modello più lento sulla carta, offre comunque una rapida accelerazione, gestendo da 0 a 100 km/h in 6,7 secondi e una velocità massima di 140 km/h. Gli acquirenti possono specificare questo motore sia in versione berlina che station wagon.