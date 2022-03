I prezzi di coop e ipercoop sono tra i migliori che abbiamo mai visto sul territorio italiano, non solo per quanto riguarda il mondo dei generi alimentari, ma anche della telefonia mobile, e dell’elettronica in generale. Gli sconti sono incredibili, con la più ampia possibilità di risparmio.

Gli utenti che vogliono effettivamente cercare di risparmiare al massimo, devono comunque sapere che gli acquisti potranno effettivamente essere completati in esclusiva nei singoli negozi sparsi per il territorio nazionale, data l’impossibilità di affidarsi direttamente al sito ufficiale. Inoltre, ricordiamo che i prezzi comprendono la garanzia di 24 mesi, con anche la variante no brand, solo per la telefonia mobile.

Coop e Ipercoop: che sorprese, gli sconti sono pazzeschi

Sconti veramente pazzeschi attendono gli utenti da Coop e Ipercoop, infatti è possibile pensare di acquistare un prodotto di tecnologia spendendo addirittura meno di 300 euro, e godendo ugualmente di discrete prestazioni generali, sebbene con importanti limiti e vincoli.

La campagna promozionale riparte da dove ci eravamo lasciati, promettendo la possibilità di accedere a Realme 8, Realme C11, Galaxy A12 o anche Galaxy A52, tutti proposti alle condizioni di vendita raccontate in precedenza, ovvero parliamo di prodotti con garanzia di 24 mesi, ed anche nella più classica variante completamente no brand (ovvero gli aggiornamenti di sistema saranno più tempestivi). Per ogni altra informazione in merito al volantino di Coop e Ipercoop, non dovete fare altro che ricorrere al collegamento al sito ufficiale.