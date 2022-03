Prezzi assolutamente irrisori vi attendono nella campagna promozionale di Comet, grazie la presenza di offerte da non perdere assolutamente di vista, pronte a far spendere pochissimo gli utenti che al giorno d’oggi stavano aspettando il momento giusto per risparmiare sui vari acquisti.

Il volantino convince pienamente con un numero crescente di promozioni speciali, tutte applicate sia in negozio che online sul sito ufficiale, il quale come al solito prevede la spedizione gratuita presso il domicilio, nel momento in cui effettivamente la spesa dovesse superare i 49 euro (indipendentemente dalla categoria merceologica coinvolta).

Comet: tantissimi sconti e prezzi veramente assurdi

I prodotti in promozione da Comet rientrano nella maggior parte dei casi in modelli che non costano più di 500 euro, con l’unica eccezione rappresentata dal Galaxy Z Flip3, il foldable più amato e richiesto del 2022, in vendita quest’oggi a soli 749 euro, un affare se considerata la qualità generale del prodotto stesso.

Le restanti soluzioni sono tutte più economiche, ma ugualmente convincenti in termini di prestazioni generali, parliamo infatti di Galaxy S20 FE, il cui prezzo si aggira sui 399 euro, passando anche per Xiaomi Redmi Note 10 Pro, Redmi 11 Lite, Galaxy A52s, Galaxy A12, Redmi Note 11s, Honor 50 e 50 Lite, solamente per citarne alcuni. Le possibilità di scelta sono davvero moltissime ed altrettanto varie tra di loro, per questo motivo dovete ricorrere sicuramente alla visione delle pagine che potete trovare visualizzate sul sito ufficiale di Comet.