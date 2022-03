Le offerte del volantino Carrefour sono assolutamente incredibili, e possono spingere davvero gli utenti a risparmiare ingenti quantitativi di denaro, nel momento in cui dovessero effettivamente decidere di acquistare nuovi prodotti di tecnologia generale.

I migliori prodotti in promozione sono tutti da Carrefour, ricordando però che gli acquisti sono strettamente necessari nei negozi sparsi per il territorio nazionale, non sul sito ufficiale o comunque recandosi presso altre location in Italia. I prezzi comprendono la garanzia di 24 mesi, ed anche la variante no brand, nel caso in cui doveste acquistare uno smartphone di ultima generazione.

Carrefour: che offerte assurde per tutti

Le offerte del volantino Carrefour sono veramente assurde, sebbene comunque l’azienda abbia prima di tutto pensato agli utenti che il 19 marzo vorranno fare un regalo al proprio papà, buttandosi sulla tecnologia, ma allo stesso tempo cercando di risparmiare il più possibile. L’idea è quindi di proporre uno smartwatch di fascia bassa, di un brand pressoché sconosciuto, ma allo stesso tempo di farlo pagare solamente 17,90 euro.

Le specifiche, tuttavia, appaiono perfettamente in linea con le aspettative dei consumatori, dispone di un ampio display LCD completamente touchscreen, nonché tutte le funzioni di base che ci saremmo aspettati di vedere. Le scorte, dati alla mano almeno, non dovrebbero essere limitate, di conseguenza dovreste avere ampie possibilità di acquisto, anche in prossimità della data di scadenza della campagna promozionale stessa. I dettagli li trovate sul sito ufficiale.