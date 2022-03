Il volantino che Bennet ha deciso di lanciare nel corso del mese di Marzo, è assolutamente in grado di raccogliere le migliori offerte, proponendo al cliente finale un risparmio inatteso ed assolutamente sorprendente.

L’idea è sempre la stessa, richiedere al cliente di recarsi il prima possibile nei vari punti vendita sparsi per il territorio, senza però limitare l’area di scelta. In altre parole la disponibilità della campagna è garantita in ogni singolo negozio, senza costi aggiuntivi o differenze particolari, ma non sul sito ufficiale di Bennet.

Bennet, fate attenzione a queste nuove offerte

Con le nuove offerte di Bennet, gli utenti si ritrovano ad avere davvero la possibilità di risparmiare al massimo, anche sull’acquisto di un top di gamma di casa Apple. Il modello in questione non è propriamente il più recente che abbiamo visto, in quanto è sul mercato da ormai 2 anni, ma resta ancora perfettamente all’avanguardia in termini di prestazioni generali. Il prodotto è l’iPhone 11, nella sua variante da 128GB di memoria interna, disponibile a soli 579 euro.

Coloro che invece si vorranno buttare su un prodotto con sistema operativo Android, potranno effettivamente affidarsi al Samsung Galaxy A12, un dispositivo decisamente economico, il cui prezzo finale non va oltre i 139 euro necessari per l’acquisto definitivo. Per godere di una visione d’insieme della campagna promozionale stessa, consigliamo comunque di collegarsi al sito ufficiale, in modo da conoscere da vicino tutti i segreti ed i prezzi attivati.