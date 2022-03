Giovedì la National Highway Traffic Safety Administration ha emanato una regola che consentirà alle auto prive di volante e pedali di circolare rispettando comunque gli standard di sicurezza.

La norma aggiorna gli standard federali di sicurezza dei veicoli a motore tenendo conto dei veicoli completamente automatizzati. Questa nuova legislazione apre la strada alle aziende nella vendita di veicoli di servizio senza controlli manuali.

Nello specifico, la norma aggiorna le regole che chiariscono cosa è richiesto ai produttori di veicoli a guida autonoma. Questa questione e’ durata sei anni dopo che NHTSA ha iniziato a consentire alle aziende di testare tali veicoli in una capacità limitata.

La prima regola e’ la sicurezza

“Poiché il conducente passa dall’essere una persona ad una macchina, quando si parla di veicoli dotati di sistemi di guida automatizzata la necessità di mantenere gli esseri umani al sicuro rimane la stessa e deve essere garantita dall’inizio“, ha affermato Steven Cliff, vice amministratore di NHTSA in un dichiarazione. “Con questa regola, garantiamo che i produttori mettano la sicurezza al primo posto“.

Waymo offre da diversi anni al pubblico un servizio di guida autonoma, noto come Waymo One. Tuttavia, tutti i veicoli utilizzati dal servizio Waymo One sono dotati di comandi manuali.

La società rivale di tecnologia a guida autonoma Cruise è nelle prime fasi di lancio di un servizio di taxi a guida autonoma al pubblico e la società ha già mostrato una navetta priva di comandi manuali. Cruise e il principale azionista General Motors il mese scorso hanno presentato una petizione a NHTSA per il permesso di offrire un servizio con veicoli privi di controlli manuali.