Durante l’evento Peek Performance di questa settimana non abbiamo visto alcun iMac Pro da 27 pollici ma bensì due nuovi prodotti i come Mac Studio e Studio Display.

Però la scomparsa del vecchio iMac con 27 pollici dallo store, abbinata ai rumor che parlano di un lancio anche se nel 2023, come delineato dal noto analista Ming-Chi Kuo, suggeriscono che prima o poi Apple un nuovo prodotto per riempire questo spazio vuoto lo lancerà. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Apple potrebbe non presentare il nuovo iMac Pro

I colleghi di 9to5Mac hanno ipotizzato che in realtà non ci sia in arrivo alcun iMac con chip Apple Silicon e schermo più grande da affiancare agli attuali modelli da 24 pollici. Si tratta di un’indiscrezione, ma la testata ritiene che le informazioni possano considerarsi affidabili dal momento che la fonte è la stessa che aveva anticipato l’esistenza e i piani di Cupertino relativamente a Mac Studio e di Studio Display, che da qualche giorno sono realtà.

Secondo 9to5Mac non solo è da escludersi l’arrivo di un iMac con una diagonale del display più estesa, ma anche dello stesso prodotto con opzioni più potenti sotto la scocca, e cioè M1 Pro, M1 Max o M1 Ultra. Nel 2023 Apple sarebbe sì intenzionata ad introdurre un nuovo iMac, ma sempre da 24 pollici, con design quindi invariato, ma con il chip più potente del precedente, l’M2.

Ovviamente, dal momento che si tratta di rumor, non possiamo dare nulla per scontato: al momento non disponiamo di elementi sufficienti per interpretare come e se la strategia di Apple in questo ambito sta cambiando, e altre fonti autorevoli come Bloomberg si sono invece espresse nella direzione opposta, prevedendo il lancio a giugno di iMac Pro con M1 Pro e Max, con tanto di schermo da 27 pollici. Non ci resta che attendere per scoprire dove sta la verità.