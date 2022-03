Nonostante le speculazioni che suggerivano una sostituzione per l’iMac da 27 pollici quando Apple ha introdotto Mac Studio e 5K Studio Display all’inizio di quest’anno, l’iMac da 27 pollici è stato ritirato da Apple. Apple, d’altra parte, non sembra avere in programma di offrire un iMac all-in-one con un display più grande di 24 pollici nel prossimo futuro, secondo 9to5Mac.

Se questo è corretto, significa che non vedremo presto un modello da 27 pollici alimentato da una CPU M1: l’iMac recentemente interrotto è ancora alimentato da processori Intel. Si dice inoltre che Apple non abbia in programma un iMac più grande dotato di un processore M1 Pro, Max o Ultra, secondo i rapporti. Inoltre, è improbabile che ne vedremo uno con i MacBook M2 che Apple dovrebbe rilasciare entro la fine dell’anno.

Apple prepara la sua line-up di Mac per il 2022

9to5Mac afferma di aver ottenuto le informazioni dalla stessa fonte che ha fornito al punto vendita informazioni relative al Mac Studio e allo Studio Display di livello professionale prima che fossero annunciati ufficialmente. Al momento, gli unici iMac disponibili direttamente dal sito Web dell’Apple Store sono i modelli da 24 pollici con processori M1, che sono stati rilasciati lo scorso anno e sono ancora disponibili.

Secondo la rivista, il colosso tecnologico sta lavorando su un nuovo computer all-in-one da 24 pollici che sarà rilasciato intorno all’anno 2023. Tuttavia, simile al MacBook Air e al MacBook Pro da 13 pollici, è probabile rimanere una delle opzioni (relativamente) più economiche dell’azienda, poiché non sarà dotata delle CPU di fascia alta dell’azienda.