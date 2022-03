Aderire al programma di Android Beta è sempre stato piuttosto semplice. Di recente c’è stata una svolta inaspettata. Gli utenti che hanno testato la beta di Android 12 L, hanno ricevuto la build stabile insieme a quella provvisoria. L’utilizzo delle due versioni ha portato ad una serie di bug e in alcuni casi alla perdita dei dati.

La disattivazione del programma beta tramite il sito Web avvia automaticamente il download della versione stabile più recente di Android. Tuttavia, esegue un ripristino delle impostazioni di fabbrica, cancellando tutti i tuoi dati. Per la maggior parte degli utenti, la cancellazione completa dei dati è un motivo sufficiente per rimanere nel programma beta fino alla fine. Se il dispositivo dispone già della build stabile che verrebbe installata disattivando il programma, puoi evitare l’intero processo.

Android Beta: disattivare il programma è possibile, ma attenti alla cancellazione dei dati

Innanzitutto, assicurati di non aver installato l’aggiornamento QPR3 Beta 1. In secondo luogo, scarica e installa il pacchetto OTA stabile 12.1 per il tuo dispositivo. Funziona perché è la stessa versione del sistema operativo (ovvero Android 12.1) e il pacchetto stabile ha una data di rilascio più recente rispetto all’installazione beta che viene sostituita. Puoi trovare i pacchetti e le istruzioni di installazione sulla pagina OTA di Google. La procedura non è difficile, ma segui attentamente i passaggi per assicurarti che nulla vada storto.

Una volta installata l’OTA stabile, assicurati di visitare il sito Web del programma Android Beta e rimuovere il dispositivo. Se tutto è stato eseguito correttamente, i tuoi dati dovrebbero essere intatti. Nessun aggiornamento verrà installato fino al prossimo rilascio della versione definitiva del sistema operativo. Gli utenti che possiedono un Pixel 6 o un Pixel 6 Pro, ad esempio, non possono farlo perché la build stabile 12.1 non è stata ancora rilasciata. È stata posticipata alla fine di questo mese o ad aprile.