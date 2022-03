Windows 11 ha messo in campo parecchie novità grafiche e funzionali se rapportato alla versione precedente. Microsoft si sta costantemente impegnando affinché si garantisca la migliore esperienza utente possibile. Lo fa cosciente del fatto che qualche ritocco si renderà necessaria anche per la modalità tablet.

I dispositivi ibridi ed i tablet puri abilitati all’installazione ed all’utilizzo del nuovo OS di Redmond potranno presto beneficiare di interessanti nuove funzioni. Si punta a massimizzare l’esperienza di utilizzo attraverso futuri aggiornamenti per i quali è disponbile qualche prima informazione in anteprima. Scopriamo che cosa arriverà.

Modalità tablet Windows 11 ottimizzata: ecco cosa arriva col prossimo update

L’utilizzo in modalità tablet differisce per i dispositivi idonei all’esperienza di utilizzo Win 11 in tutte quante le sue edizioni. Dopo aver dato un’occhiata ai prossimi aggiornamenti in programma è finalmente tempo di guardare avanti verso un uso più coscienzioso e mirato delle funzioni con schermi touchscreen.

Nello specifico lo sviluppatore intende modificare il compartamento della barra delle applicazioni. Nelle intenzioni del publisher gli sforzi si concentreranno su un ampliamento grafico di detta barra con il preciso scopo di semplificare l’interazione con le mani. Tale elemento di sistema pare che si potrà richiamare con una gesture dall’alto verso il basso replicando di fatto l’esperienza con Android e la sua traybar.

Oltre alla comoda gesture arriverà anche una nuova prospettiva sull’uso dei widget. Scopo delle modifiche è quello di rendere gli elementi ad accesso rapido più dinamici consentendo di palesare maggiori e più pertinenti informazioni di dettaglio sulla base delle preferenze di navigazione dell’utente.

Oltre questo pare ci possa essere spazio per l’implementazione di 37 emoji aggiuntivead arricchire il già variopinto palinsesto di personalizzazione di cui il sistema dispone.