L’applicazione di messaggistica istantanea WhatsApp ha recentemente inserito una nuova funzione alla propria app su desktop. Stiamo parlando, nello specifico, di un’ulteriore sicurezza per i propri utenti.

Proprio in questo contesto è stata introdotta un’importante novità di sicurezza. La novità in questione si chiama Code Verify ed è stata appena ufficializzata da Meta. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

WhatsApp Web introduce Code Verify

Code Verify è un’estensione per browser web che ha lo scopo di certificare l’autenticità della versione di WhatsApp Web che si sta utilizzando. L’estensione si occuperà di interrogare la build di WhatsApp Web in esecuzione sul browser, per essere sicuri che nessun malintenzionato di terze parti abbia manipolato la versione in uso.

Usare una versione non autentica di WhatsApp Web può rappresentare un grosso rischio di sicurezza per il proprio account e le informazioni personali ad esso correlate. Pertanto Meta punta parecchio sulla nuova estensione, in modo da assicurare lo stesso standard di sicurezza che WhatsApp offre sulle sue app ufficiali.

Una volta interrogato il server sulla versione di WhatsApp Web in utilizzo si vedrà il responso di Code Verify, che potrà validare la versione in uso, rilevare un problema e richiedere una nuova verifica oppure restituire un messaggio di errore di validazione. La novità sarà disponibile per diversi browser web, tra i quali troviamo Chrome, Edge e Firefox.