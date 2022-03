WhatsApp garantire agli utenti una piattaforma sempre aggiornata per le comunicazioni quotidiane. Purtroppo però non sempre l’utilizzo del servizio porta a benefici per gli utenti. Ancora oggi, proprio attraverso WhatsApp, grazie ai gruppi o alle famosissime catene, circolano una serie di fake news molto pericolose.

WhatsApp, le fake news con i Green Pass in vendita a 100 euro

Le fake news di WhatsApp interessano molti temi, tra cui anche il Covid e la vaccinazione. Da quando in Italia è stato introdotto l’obbligo vaccinale per gli over 50 e per alcune categorie lavorative, i malintenzionati della rete hanno preso il sopravvento. Sono numerosi gli hacker che stanno vendendo proprio in queste ore finti Green Pass rafforzati sulla chat al prezzo di 100 euro.

Le truffe guardano ad una platea ben definita di utenti: coloro che sono maggiormente scettici sulla vaccinazione contro il Covid. Come ovvio, l’obiettivo dei cybercriminali è unico ed è indirizzato nell’estorcere denaro agli utenti della chat. Non ci si deve stupire, a tal riguardo, se i pagamenti per i finti Green pass avvengono con criptovalute o con moneta virtuale.

Gli utenti che cadono in queste truffe, oltre alla perdita dei soldi, potrebbero anche incorrere nella perdita dei dati riservati. Sempre attraverso questi messaggi gli hacker riescono inoltre ad attivare alcuni costosi servizi a pagamento sui piani tariffari TIM, Vodafone e WindTre.

Tutte le informazioni sul Green Pass devono essere richieste solo ed esclusivamente alle autorità sanitarie nazionali o locali. In caso di messaggi sospetti su WhatsApp è necessario segnalare il tutto ai tecnici della chat.