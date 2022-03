Vodafone non si tira indietro nella sfida contro Iliad e contro la sua principale tariffa, la Giga 120. I clienti che decidono di sottoscrivere una SIM con l’operatore inglese avranno a loro disposizione una serie di promozioni low cost molto vantaggiose. Le migliori offerte di Vodafone sono legate all’operazione di portabilità della rete da altro provider.

Vodafone, la tariffa low cost con 100 Giga per il mese di marzo

Nel listino del gestore inglese, spicca per convenienza la Special 100 Giga. Gli abbonati che optano per questa tariffa avranno un ticket che prevede consumi senza limiti per le telefonate, SMS da inviare a tutti i numeri della propria rubrica ed anche una quota per internet pari a 100 Giga con le velocità del 4G.

Vantaggio indubbio è il costo di questa promozione. I clienti interessati da questa tariffa si troveranno a pagare solo 8,99 euro ogni trenta giorni. Gli abbonati dovranno inoltre aggiungere una quota una tantum di 10 euro per la sottoscrizione della SIM.

I clienti che attivano un piano ricaricabile con Vodafone e con la Special 100 Giga avranno inoltre una garanzia inedita per la tariffa mensile. Vodafone assicura a tutti i clienti un costo inalterato almeno durante il primo semestre. Ciò significa che nei sei mesi iniziali per la vita della SIM non saranno previste rimodulazioni su costi e soglie di consumo.

Gli abbonati interessati ad attivare questa promozione potranno rivolgersi presso i punti vendita ufficiali del gestore in Italia. Solo per gli utenti attuali di Iliad è assicurata l’attivazione online dell’offerta sul sito ufficiale.