Gli sconti più pazzi sono stati attivati in esclusiva da Unieuro, la nuova campagna promozionale è il giusto concentrato di riduzioni di prezzo, con le quali gli utenti si ritrovano a spendere molto poco, anche sull’acquisto di modelli di fascia particolarmente elevata.

Il volantino non si allontana assolutamente da quanto siamo solitamente abituati a vedere, ciò sta a significare che tutti i prodotti sono effettivamente acquistabili in ogni negozio, allo stesso modo sarà possibile sfruttare i singoli prezzi anche sul sito ufficiale, il quale prevede la spedizione gratuita nel momento in cui si dovessero spendere più di 49 euro.

Unieuro: questi sono gli sconti che tutti stavano aspettando

Offerte assolutamente incredibili attendono gli utenti in questi giorni da Unieuro, all’interno dell’ultima campagna promozionale, possiamo infatti trovare il Samsung Galaxy S20 FE, ad un prezzo praticamente mai visto prima. Il prodotto, lo ricordiamo, presenta esattamente le stesse specifiche tecniche del Galaxy S20, con la sola differenza che il processore è un Qualcomm Snapdragon, non il Samsung Exynos.

La variante in vendita, oltre che essere no brand, presenta 128GB di memoria interna, per un prezzo finale di soli 449 euro. Le prestazioni sono più che adeguate, in confronto alla richiesta di Unieuro. Non mancano comunque soluzioni più economiche, come Redmi 10, Redmi Note 10 pro, Oppo Find X3 Lite ed anche Realme GT Master Edition. Approfondite il tutto aprendo le pagine che trovate inserite direttamente a questo link.