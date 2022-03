Il volantino Trony è davvero incredibile, al suo interno gli utenti possono approfittare di riduzioni importantissime sui migliori prodotti in circolazione, con alcune soluzioni di livello, ma sopratutto con la possibilità di ricevere sconti del 50% su ogni singolo acquisto effettuato.

Il meccanismo che regola la campagna promozionale non si allontana troppo da quanto avevamo già apprezzato in passato, aprendo un’enormità di possibili scelte per l’utente finale che deciderà di recarsi in negozio. Dovete ricordare, infatti, che tutti i prodotti sono distribuiti ai prezzi indicati, solo ed esclusivamente nei punti vendita, non online sul sito ufficiale.

Trony: tutte le nuove offerte dal prezzo sempre più basso

La campagna promozionale di Trony riprende esattamente quanto di buono avevamo visto nelle scorse settimane, rinnovando un meccanismo decisamente amato dalla popolazione italiana, e non solo. Il volantino convince con prezzi assolutamente alla portata di tutti, ma sopratutto con la più ampia possibilità di scelta.

Avvicinandovi alla soluzione corrente, dovete sapere che è possibile recarsi in un qualsiasi negozio in Italia, ed aggiungere al carrello due prodotti, scegliendoli tra le più svariate categorie merceologiche. Fatto questo, in cassa vi sconteranno del 50% il prezzo del meno caro della coppia; la riduzione sarà immediata sul medesimo scontrino, da notare infatti che non verranno emessi buoni sconto o riduzioni postume.

Tutti i prodotti, tranne rari casi, sono coinvolti nel meccanismo che regola la campagna promozionale di Trony, per approfondirlo, premete qui.