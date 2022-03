Smartphone: non sai scattare belle foto? Seguendo questi consigli diventerai esperto!

Per poter scattare una buona foto non sempre è necessaria una reflex. Se si ha la giusta manualità, si possono fare delle cose incredibili anche con il proprio smartphone. Bisogna soltanto prestare attenzione in fase di scatto, evitare di commettere alcuni errori che risulterebbero fatali per la qualità finale delle foto. Fra i vari accorgimenti a cui bisogna prestare attenzione vi è ad esempio la scelta della giusta illuminazione e della giusta composizione, nonché l’utilizzo della giusta tecnica di scatto. Poi, ovviamente, bisogna utilizzare uno smartphone dotato di un buon comparto fotografico

Smartphone: non sai scattare delle belle foto? Questa tecnica allora non vi deluderà

Pulisci sempre la fotocamera sul retro

Non utilizzare mai lo zoom digitale per fare foto con lo smartphone

Imposta la qualità massima per gli scatti

Visualizza la griglia sulla fotocamera

Applica la regola dei terzi

Sfrutta inquadrature nuove

Per scatti grandangolari sfrutta l’opzione panoramica (anche in verticale)

Bilancia l’esposizione

Fai almeno tre foto alla volta

utilizza lo scatto continuo

Il flash è meglio di no

In condizione di scarsa illuminazione opta per il bianco e nero

Sebbene una buona foto non abbia bisogno di post-produzione, vi è sempre la possibilità di modificarle tramite app di ritocco. Tra le migliori troverete: