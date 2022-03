Dopo il lancio della serie REDMAGIC 7, il brand di smartphone da gaming Nubia ha scelto di migliorare l’esperienza d’uso offerta ai propri clienti. Infatti, a partire dal 10 marzo, è possibile utilizzare le criptovalute per effettuare acquisti sul sito ufficiale del produttore.

La scelta è legata al desiderio di REDMAGIC di esplorare il mondo tech in tutte le sue forme. Ciò include criptovalute, NFT e persino il Metaverse. Per poter pagare in tutta tranquillità utilizzando le criptovalute, l’azienda si affida a Utrust, un ecosistema basato sulla blockchain.

Ecco il comunicato della societa’: “Siamo lieti di annunciare che, a partire da oggi, 10 marzo, stiamo abilitando l’uso della criptovaluta come metodo di pagamento sui nostri siti ufficiali insieme a Utrust, uno dei principali ecosistemi di pagamento basati su blockchain. Inoltre, introducendo la criptovaluta come opzione di pagamento, miriamo a offrire una nuova esperienza del cliente agli appassionati di criptovalute e colmare il divario tra i giochi e il mondo Web 3.0. Sia REDMAGIC che Utrust sono estremamente entusiasti di lavorare insieme a questo impegno e ai vantaggi che porterà ai nostri clienti.”

L’obiettivo della societa’

Quindi, introducendo il supporto alle criptovalute, il brand vuole offrire ai suoi utenti la massima libertà di espressione. Ognuno può scegliere il modo che ritiene più comodo per operare sul sito, portando il mondo del gioco a diretto contatto con il Web 3.0.

Gli utenti troveranno la voce Utrust tra le opzioni di pagamento e, una volta selezionati, potranno scegliere tra le sette criptovalute attualmente supportate:

– Bitcoin (BTC)

– Ethereum (ETH)

– Moneta USD (USDC)

– Utrust (UTK)

– Trattino (DASH)

– Tether (USDT)

– Elrond eGld (EGLD)

Quindi, una volta che scegli la tua scelta e il trasferimento di invio, il tuo ordine riceverà conferma poco dopo. In caso di pagamento in eccesso, la piattaforma Utrust lo rimborserà automaticamente via email.