I clienti che sono in possesso di Postepay hanno sicuramente a loro disposizione uno strumento utilissimo per i pagamenti virtuali quotidiani, ma allo stesso tempo devono prestare particolare attenzione ai possibili rischi. Ancora in queste settimane, infatti, continuano i tentativi di phishing a danno degli utenti.

Postepay, i finti messaggi degli accrediti per rubare soldi

Le truffe dei malintenzionati hanno oramai uno schema ben consolidato. Gli utenti vengono intercettati da finti funzionari di Postepay con mail e SMS che assicurano accrediti sulla carta dal valore anche superiore ai 1000 euro. Uno dei messaggi classici ricevuti dai titolari della carta per posta elettronica o semplice messaggio è il seguente: “Movimento in entrata sul tuo conto Postepay. Clicca qui per i dettagli”.

Gli utenti Postepay, dopo aver letto il messaggio, per ulteriori informazioni vengono indirizzati ad un link in allegato. In questa circostanza, in caso di click sul link, gli utenti potrebbero trovarsi in seria difficoltà con la condivisone automatica dei dati riservati del pubblico, comprese le credenziali home banking di Poste Italiane.

Gli utenti di Postepay rischiano grosso anche per quanto concerne il fronte dei risparmi. Per mezzo di questi messaggi gli hacker potrebbero anche rubare le credenziali home banking e da qui anche il rischio di perdere gran parte dei propri fondi sulla carta.

Invitiamo ancora una volta tutti i titolari di Postepay a mantenere alta l’asticella dell’attenzione. In caso di comunicazioni sospette, è bene contattare il servizio assistenza di Poste Italiane via call center o anche attraverso i canali mail.