Alcuni fotografi hanno catturato quello che potrebbe essere il loro prossimo modello di SUV coupé basato su 308, il presunto 4008. Questa è la prima volta che vediamo il modello basato su 308 allo scoperto, a favore dell’ingresso di Peugeot nel popolare segmento dei SUV coupé .

Il nuovo modello potrebbe colmare il divario tra la 308 berlina compatta e il 3008 C-SUV, offrendo più spazio interno rispetto al primo e un design più aggressivo rispetto al secondo.

In effetti, il prototipo sembra piuttosto attraente con fari a LED sottili, spalle pronunciate e una linea del tetto inclinata verso la parte posteriore. Ha anche un’altezza da terra maggiore rispetto alle auto normali, suggerendo un approccio in stile crossover.

Oltre al prototipo mimetizzato, i fotografi hanno catturato lo stesso modello che veniva testato nel nord della Svezia. Questa volta possedeva un corpo modificato di una Peugeot 308 SW di generazione precedente, ma presentava cingoli allargati e un passo più lungo.

Il modello sarà molto probabilmente basato sulla piattaforma EMP2, proprio come la Peugeot 308, la DS 4 e la Opel Astra. Ciò lo rende compatibile con i propulsori ibridi plug-in, che stanno rapidamente diventando la norma per qualsiasi nuovo modello in arrivo in Europa.

Motore e specifiche

Nell’attuale gamma Stellantis i PHEV producono una potenza combinata di 177 CV (132 kW / 180 CV) e 222 CV (165 kW / 225 CV) con motore elettrico singolo a trazione anteriore, o fino a 296 CV (221 kW / 300 CV) e 355 CV (265 kW / 360 CV) nel sapore del doppio motore elettrico a trazione integrale. In ogni caso, il motore a combustione è il quattro cilindri a benzina PureTech da 1,6 litri turbo in vari stati di messa a punto.

A questo punto, non possiamo essere sicuri della targa che Peugeot utilizzerà per il suo primo SUV coupé, ma poiché si tratta di un crossover, il nome 4008 suona come la scommessa più sicura.

Alcuni media francesi lo mettono gia’ a confronto come un concorrente della Renault Arkana, la svolta premium di Peugeot negli ultimi anni suggerisce che il modello potrebbe competere con le più costose Audi Q3 Sportback, BMW X2 e Mazda CX-30.

La versione di produzione del primo SUV coupé di Peugeot dovrebbe debuttare alla fine del 2022 o nella primavera del 2023 con un lancio sul mercato in Europa poco dopo.