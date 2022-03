Uno dei contenuti più attesi di tutto l’anno è senza alcun dubbio la serie targata BBC Peaky Blinders, il famoso contenuto in stile dark che narra le vicende di Thomas Shelby e della sua gang di Birmingham, giunto alla quinta season e che ora si avvia a consumare la sesta ed ultima season della saga, la quale è arrivata il 27 febbraio sugli schermi inglesi grazie a BBC One, canale televisivo che ogni lunedì trasmette un episodio dei sei totali.

Ovviamente tutto ciò non ha fatto altro che alimentare il desiderio dei fans, che non vedono l’ora di rivedere il loro contenuto preferito anche su Netflix, la quale però ancora non può trasmettere gli episodi e dovrà attendere che BBC termini la distribuzione, sorge dunque spontaneo chiedersi, quando arriverà sulla piattaforma di streaming californiana il famoso contenuto ?

Finalmente abbiamo la risposta

Per ordine dei Peaky Blinders, la sesta e ultima stagione è in arrivo il 10 GIUGNO su Netflix. pic.twitter.com/JC4Ew1aHKH — Netflix Italia (@NetflixIT) March 10, 2022

La risposta è finalmente arrivata e da Netflix in persona tramite il proprio profilo ufficiale Twitter, il contenuto sarà disponibile allo streaming dal 10 di Giugno, una data che certamente farà storcere il naso alla maggior parte dei fans che non solo ha dovuto attendere 888 giorni, ma ora dovrà attendere un supplemento per poter visionare il contenuto in italiano.

Segnate dunque la data, all’inizio dell’estate potrete finalmente guardare il capitolo conclusivo della saga, con la sesta stagione che vede confermate le grandissime presenze di Cillian Murphy e di Tom Hardy nei panni di Alfi Solomons, con la triste assenza però di Helen McCrory deceduta a causa di un male incurabile e alla quale saranno dedicati tutti gli episodi.