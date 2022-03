Intesa Sanpaolo: migliaia di euro rubati, ecco il messaggio che vi truffa

Lo stesso destino che ha purtroppo colpito durante i giorni scorsi tante banche minori, non ha risparmiato i veri colossi. Intesa Sanpaolo più in particolare sarebbe stata utilizzata tramite il suo nome all’interno di un messaggio phishing che parlerebbe di un blocco del conto.

Il messaggio truffa a tutte le intenzioni di portare via soldi ai poveri utenti, i quali finiscono per credere al tutto finendo per inserire le loro credenziali di accesso. L’unica cosa che non dovete assolutamente fare sarà quella di cliccare sui link presenti all’interno di tali messaggi. In basso trovate il messaggio di cui si parla.

Intesa Sanpaolo: il tentativo di phishing è proprio questo qui, il messaggio fa paura ai clienti

Gentile Cliente,

Siamo spiacenti di informarvi che abbiamo deciso di sospendere le vostre operazioni sul nostro sito e sulla vostra carta poichè avete ignorato la precedente richiesta di conferma della vostra identità e di attivazione dei servizi DSP2 che è ormai la norma europea.

Per poter riutilizzare la sua carta si prega di confermare le informazioni rilasciate sul nostro sito al momento della sua registrazione.

La procedura può essere completata cliccando sul link sottostante, che la porterà sul nostro sito nella sezione dedicata alle verifiche.

L’aggiornamento di un giorno obbligatorio.

Ti ringraziamo in anticipo per il tempo che ci dedicherai.

Per iniziare:

CLICCA QUI

Le ricordiamo che finché la verifica non viene effettuata, lei non sarà in grado di :