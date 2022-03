Ci sono importanti novità per i clienti che cambiano il loro operatore con Iliad nel corso di queste settimane. Il provider ha infatti lanciato la grand rivoluzione del 2022, con la proposizione delle prime offerte relative alla Fibra ottica. Gli abbonati del gestore francese possono ora attivare una rete anche per la telefonia fissa.

Iliad, costi e tariffe per la Fibra ottica in Italia

Confermando quello che è l’impegno di Iliad sul fronte della telefonia mobile, anche per la telefonia fissa le promozioni del gestore francese saranno rivolte all’insegna della massima convenienza. Il provider propone i costi più bassi del mercato rispetto a quelle che sono le offerte ed i servizi garantiti dagli altri operatori.

La promozione di riferimento per i clienti sul fronte della telefonia fissa è la Iliad Box. Gli abbonati che decidono di sottoscrivere questa tariffa avranno a loro disposizione un ticket dal valore di 15,99 euro. Gli utenti riceveranno chiamate senza limiti verso tutti, anche senza lo scatto alla risposta con quota internet illimitata per la navigazione di rete con Fibra ottica. La velocità di riferimento per la navigazione di rete sarà di 4 Gbps.

Il costo di questa promozione sarà di 23,99 euro per i clienti che in maniera contestuale alla sottoscrizione della rete Fibra ottica non hanno una ricaricabile sempre con Iliad.

Con ambedue i prezzi di riferimento, i clienti di Iliad che decidono ad acquistare la tariffa per la Fibra ottica dovranno impegnarsi a pagare una quota una tantum pari a 39,99 euro per l’attivazione della rete e della propria offerta.