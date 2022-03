Stando alle dichiarazioni sarebbero ben 26 i laboratori in Ucraina, tutti collegati al dipartimento della difesa statunitense.

Le dichiarazione del Ministero degli esteri Cinese

Il portavoce del Ministero degli esteri Cinese, Zhao Lijian, ha rilasciato una dichiarazione nella quale ha parlato della minaccia costituita dai laboratori chimico batteriologici sul suolo Ucraina.

Secondo la Cina sarebbero ben 26, tutti legati in maniera poco chiara al dipartimento della difesa americana.

Queste le parole che suonano come un monito, mettendo in risalto la preoccupazione del governo Cinese e gettando ombre sulle operazioni condotte da Washington.

Ucraina: Washington ammette l’esistenza?

La replica dei senatori americani non si è fatta attendere. Preoccupati e perplessi per le notizie trapelate, hanno deciso di indagare sulla questione attraverso la commissione delle relazioni estere.

La segretaria di stato, Victoria Nuland, ha confermato l’esistenza dei biolab ucraini senza addentrarsi nei dettagli (come riporta il quotidiano ”Il Tempo”).

Secondo Nuland, il rischio è che queste ricerche possano cadere nelle mani dei Russi. Ha poi aggiunto: “Stiamo lavorando a stretto contatto con gli Ucraini per impedire che questo accada”.

La posizione delle Russia

Mosca punta il dito contro gli Usa. L’accusa è di utilizzare le ricerche chimico-batteriologiche per scopi militari.

L’esercito si è detto impegnato nella distribuzione di tali siti, in modo che non possano più costituire un pericolo per il mondo attraverso le bombe termobariche.

La Russia sostiene che la creazione sia finanziata con fondi americani, e che gli operatori ucraini lavorino a stretto contatto con gli staff americani.

Sono state sollevate inoltre preoccupazioni di tipo etico sulle ricerche condotte (Forse potrebbe interessarti anche: Ecco l’app che simula un esplosione atomica).

L’OMS lancia un allarme sull’Ucraina

L’organizzazione mondiale della Sanità lancia un allarme e avverte: “E’ possibile una fuga di agenti patogeni durante la guerra, con conseguenze sulla salute pubblica devastanti. Invitiamo l’Ucraina a smaltire correttamente e in sicurezza tutti gli agenti biologici che costituiscono un pericolo. Se necessario potremmo fornire supporto discutendo come e quando.”

Un allarme preoccupante per il mondo intero, in particolare in questo momento storico dopo aver lottato per due anni contro la pandemia Covid.

Se ti è piaciuto questo l’articolo potresti dare un occhiata: Come salvarsi da un guerra Nucleare!