Il CEO del gruppo Volkswagen Herbert Diess ha avvertito che una guerra prolungata in Ucraina rischia di essere “disastrosa” per l’economia delle regioni europee rispetto alla pandemia di coronavirus.

L’interruzione delle catene di approvvigionamento globali “potrebbe portare a enormi aumenti dei prezzi, scarsità di energia e ad una crescente inflazione“, ha detto Diess al Financial Times in un rapporto giovedì.

La VW non ha risposto immediatamente a una richiesta di commento.

Le case automobilistiche europee tra cui VW, Porsche, BMW e Mercedes-Benz stanno lottando per ottenere cablaggi cruciali poiché i fornitori nell’Ucraina occidentale sono stati chiusi dall’invasione russa, costringendoli a ridurre la produzione.

VW ha anticipato un arresto della produzione nella sua fabbrica di casa a Wolfsburg a causa della carenza di parti.

Una guerra che non ha lasciato scampo a nessuno

L’obiettivo deve essere quello di porre fine alla guerra in Ucraina il prima possibile da una posizione di forza attraverso negoziati all’altezza degli occhi, ha detto Diess mercoledì sera a margine di un evento ad Amburgo.

“Credo che l’Europa e la Germania possano soffrire molto in un conflitto prolungato in Ucraina“, ha aggiunto.

Alla domanda se la Volkswagen dovrebbe essere preoccupata per i suoi affari nella Repubblica popolare sullo sfondo della posizione della Cina nel conflitto, Diess ha risposto: “Al momento non lo stiamo facendo”.



“Non è ancora possibile nemmeno dire cosa ne svilupperà in termini di politica economica ed economia nazionale in Germania. Questa è una situazione molto confusa che ci preoccupa molto“, ha detto il capo della Volkswagen.

Come altre case automobilistiche tedesche, il gruppo con sede a Wolfsburg ha recentemente chiuso le sue attività in Russia a causa della guerra in Ucraina e ha interrotto la produzione a Kaluga e Nizhny Novgorod fino a nuovo avviso.

I circa 7.000 dipendenti VW in Russia continueranno a essere pagati per il momento.