Gli utenti Android in Ucraina riceveranno avvisi di raid aerei direttamente sui loro telefoni prima che si verifichino attacchi attesi vicino a loro, ha annunciato oggi Google. In un post sul blog aggiornato, la società ha affermato che sta collaborando con il governo ucraino per implementare un sistema di avviso per i telefoni Android nel paese. La funzione è stata individuata per la prima volta da XDA-Developers.

“Tragicamente, milioni di persone in Ucraina ora fanno affidamento sugli avvisi di attacco aereo per cercare di mettersi in salvo“, afferma Google nell’annuncio. I ping di Android si baseranno sugli avvisi già inviati dal governo ucraino ed è adattato da un sistema creato per inviare rapidamente avvisi sui terremoti, secondo Dave Burke, vicepresidente dell’ingegneria per Android.

Una funzione che si e’ rivelata molto utile

Google ha già messo in evidenza l’app ucraino Alarm sul Google Play Store, che invia notifiche di raid aerei agli ucraini nelle regioni con avvisi attivi. Il nuovo sistema di avvisi inizia a essere lanciato oggi e nei prossimi giorni si estenderà a tutti i telefoni Android in Ucraina, afferma Burke.

Dall’invasione russa dell’Ucraina, Google ha ridotto la sua presenza in Russia, inclusa la sospensione di tutte le vendite di annunci e la rimozione di app multimediali finanziate dallo stato russo da Google Play in Europa.

“L’invasione russa dell’Ucraina è sia una tragedia che un disastro umanitario in divenire“, ha scritto Google il 1° marzo. La società ha affermato che stava lavorando per “supportare le persone in Ucraina attraverso i nostri prodotti, difendersi dalle minacce alla sicurezza informatica, far emergere informazioni affidabili e di alta qualità e garantire la sicurezza dei nostri colleghi e delle loro famiglie nella regione“.