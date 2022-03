I prezzi da Euronics sono tra i più bassi mai visti prima d’ora, gli utenti sono felicissimi di avere l’occasione di accedere ad una campagna promozionale decisamente interessante, condita con modelli di alta qualità, prontissimi per far risparmiare al massimo delle possibilità.

Il volantino non si allontana troppo da quanto siamo solitamente abituati a vedere, quando parliamo di Euronics, ovvero gli acquisti sono effettuabili in esclusiva nei negozi fisici, ma non sul sito ufficiale. Tutti i modelli che troverete elencati nel nostro articolo, inoltre, sono distribuiti con garanzia di mesi, oltre che naturalmente nella solita variante completamente sbrandizzata, se acquistato uno smartphone.

Euronics: questo nuovo volantino vi lascerà a bocca aperta

Che sorpresa da Euronics, con l’ultimo volantino gli utenti si ritrovano a poter acquistare prodotti eccellenti, senza spendere cifre troppo elevate, o comunque dispendiose in confronto al listino originario degli stessi. L’attenzione è stata perlopiù riservata alla fascia media della telefonia mobile, con picchi di 599 euro per i modelli Xiaomi 11T Pro e Honor 50.

Tutti i restanti prodotti sono commercializzati a meno di 350 euro, e vanno effettivamente a toccare Redmi Note 11S, TCL 30Se, TCL 305, Redmi 9C, Honor 50 Lite ed anche Galaxy A52s. Ogni prodotto viene commercializzato con garanzia di 24 mesi, nonché nella sua solita variante no brand, la quale permette a tutti gli utenti di avere aggiornamenti più tempestivi. Gli sconti sono comunque disponibili in esclusiva assoluta direttamente su questo indirizzo.