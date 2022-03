Il volantino che Esselunga ha reso disponibile nel periodo corrente, rappresenta a tutti gli effetti il giusto compromesso per gli utenti che vogliono accedere ai migliori prodotti in circolazione, senza mai dover spendere cifre troppo elevate.

I prodotti sono tutti distribuiti in esclusiva nei singoli negozi sul territorio nazionale, con possibilità di accesso in ogni regione del paese, senza differenze o vincoli territoriali particolari. Dovete sapere che ogni dispositivo è commercializzato nella sua variante no brand, la quale prevede anche la solita garanzia della durata complessiva di 24 mesi.

Esselunga: tutte le offerte che nessuno deve perdere di vista

Il volantino esselunga riserva non poche sorprese a tutti gli utenti che vogliono risparmiare al massimo delle proprie possibilità, al suo interno si trova infatti uno sconto decisamente interessante, applicato su un modello di smartphone dalle prestazioni assolutamente incredibili. Stiamo parlando di Samsung Galaxy S20 FE, un dispositivo non proprio di primissimo pelo, data la commercializzazione da più di un anno, ma comunque ancora in grado di convincere con prestazioni superiore alle aspettative.

Il prezzo di vendita, per la variante da 128GB di memoria interna, si aggira attorno ai 359,28 euro, una cifra più che abbordabile e convincente per la maggior parte di noi. Le condizioni di vendita non si allontanano troppo da quanto siamo solitamente abituati a vedere, ciò sta a significare che sarà possibile approfittare di un prodotto sbrandizzato, con alle spalle la sua garanzia di 2 anni. I dettagli li trovate qui.