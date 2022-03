Nessun trattamento di favore per i clienti con auto elettrica che usano la rete Enel X per provvedere alla ricarica delle batterie dei propri veicoli. La società ha comunicato una variazione contrattuale per quel che riguarda i prezzi di ricarica.

Gli aumenti sono decisamente importanti e pesano parecchio sulla spesa mensile. I nuovi listini sono stati pubblicati e sono in vigore a partire dalla data del 7 Marzo 2022.

Enel X alza il costo per la ricarica delle auto elettriche

Mentre cresce l’entusiasmo per il mondo delle BEV dopo la pubblicazione dei nuovi dati di vendita 2022 il malcontento spopola aumentando proporzionalmente ai nuovi rincari. Non si parla di pochi spiccioli ma di un esorborso aggiuntivo di importante entità. Nessuna variazione per chi ha stipulato un abbonamento ma il costo al dettaglio dei KW lievita nella nuova misura definita dalla società ENEL Energia.

Ricarica AC: 0,58 euro a kWh

Ricarica DC fino a 100 kW: 0,68 euro a kWh

Ricarica DC fino a 150 kW: 0,75 euro a kWh

HPC oltre 150 kW: 0,79 euro a kWh

Contro i 0.40 euro per ogni KWh in AC e per le DC fino a 50 KWh a 0.50 euro si configurano ora questi nuovi listini. Aumenti importanti dunque mentre i piani in abbonamento mantengono per ora questo andamento:

Flat Small: 25 euro al mese per 70 kWh

Flat Large: 45 euro al mese per 145 kWh

Lo stesso per i piani OpenCharge per ricaricare da casa:

OpenCharge 20: 50 euro al mese

OpenCharge 50: 80 euro al mese

OpenCharge 75: 120 euro al mese

Le tariffe UE di Enel X, invece, vengono a costare: