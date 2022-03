CoopVoce: offerte shock fino a 100GB, ecco anche un regalo

Sono talmente tanti ormai i gestori che scegliere una promozione di telefonia mobile risulta molto semplice ma allo stesso tempo complicato. Esatto, complicato visto che sono talmente tante le soluzioni che spesso sovviene l’imbarazzo della scelta.

Grande spazio ci stanno ritagliando i gestori virtuali, i quali in poco tempo sarebbero riusciti ad ottenere grande successo vista l’ennesima svolta dal punto di vista dei prezzi. Se prima i contenuti erano tanti ma i prezzi fuori dai radar degli utenti in cerca di un nuovo provider, ora tutto è cambiato e a guidare l’orchestra sarebbe CoopVoce. Le sue offerte Evolution sono ancora disponibili in bella mostra sul sito ufficiale, comprendendo fino a 100 giga con prezzi irrisori che durano per sempre.

CoopVoce: le promozioni Evolution sono elencate proprio qui sotto con tutti i prezzi e i contenuti

Come succede di solito, anche questa volta gli utenti avranno un’opportunità eccezionale, ovvero quella di ottenere gratuitamente tantissime soluzioni da parte del gestore CoopVoce. Basta pagare un piccolo corrispettivo mensile per avere una delle offerte Evolution ancora disponibili sul sito ufficiale dell’azienda.

EVO 30

Minuti senza limiti verso tutti i gestori fissi e mobili in Italia

1000 SMS verso tutti i gestori mobili italiani

50 giga di connessione dati in 4G

Prezzo mensile: soli 6,90 euro al mese per sempre

EVO 100

Minuti senza limiti verso tutti i gestori fissi e mobili in Italia

1000 SMS verso tutti i gestori mobili italiani

100 giga di connessione dati in 4G

Prezzo mensile: 8,90 euro al mese per sempre

