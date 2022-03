I prezzi raggiungono livelli praticamente mai visti prima da Coop e ipercoop, finalmente gli utenti hanno davvero la possibilità di risparmiare il più possibile, anche nel momento in cui volessero effettivamente acquistare un prodotto di alta qualità.

Il volantino riparte da dove si era fermato, estendendo le disponibilità sul territorio nazionale, senza limitare la scelta dei dispositivi da acquistare a specifici e vincolati modelli. Indipendentemente da quale sceglierete, ricordiamo comunque che tutti i prodotti dispongono sempre di garanzia di 24 mesi, ed anche di una bellissima variante no brand, che propone quindi aggiornamenti tempestivi.

Non dimenticatevi di iscrivervi subito al nostro canale Telegram ufficiale, troverete i codici sconto Amazon ed un numero incredibile di offerte.

Coop e Ipercoop: tutte le nuove offerte

All’interno dell’ultimo volantino Coop e Ipercoop, si possono trovare ottimi smartphone in vendita ad un prezzo non particolarmente elevato, i quali fanno risparmiare gli utenti, permettendogli comunque di godere di discrete prestazioni generali.

I modelli attualmente coinvolti nella campagna sono infatti Galaxy A12, realme C11, Realme 8i o anche Galaxy A52, tutti proposti a meno di 300 euro. Le condizioni di vendita restano allo stesso modo invariate, ciò sta a significare che i prodotti sono sempre distribuiti no brand e con annessa la garanzia di 24 mesi.

Per i dettagli dell’ottimo volantino, raccomandiamo all’utente di aprire quanto prima le pagine seguenti, ricordando inoltre che gli acquisti potranno essere completati solo ed esclusivamente nei negozi, non sul sito ufficiale o recandosi personalmente presso altre location. Le scorte, inoltre, non dovrebbero assolutamente presentare limitazioni importanti.