Activision ha annunciato l’arrivo di una versione di Call of Duty per mobile su larga scala. Questa volta l’attenzione è concentrata interamente sul gameplay poiché questo videogioco in arrivo esisterà unicamente come una variante mobile nativa.

La cosa incredibile è che Activision ha annunciato la nuova variante del videogioco oltre ad annunciare la possibilità di essere assunti tra i nuovi sviluppatori (e c’è una lunga lista di posizioni). Questo implica che la versione mobile di Call of Duty: Warzone non è minimamente pronto per ora. L’annuncio è quindi relativo ad un videogioco ancora in fase di sviluppo che potrebbe anche non arrivare così presto come pensiamo.

Call of Duty: Warzone, l’azienda annuncia l’arrivo della versione mobile e la richiesta di sviluppatori

Activision punta ad un’esperienza AAA, il che è in qualche modo credibile se pensiamo che Call of Duty è spesso recensito in positivo. Anche le versioni PC e per console esistenti hanno ricevuto recensioni soddisfacenti (se OpenCritic è una piattaforma cui fare affidamento). Quindi c’è la possibilità concreta che Activision offra ancora una volta un’esperienza di qualità con la versione mobile in arrivo per Android e iOS.

Tutto sommato, sono passati solo pochi giorni da questi annunci. Se l’azienda porterà a termine il progetto o meno è un’altra questione, ma per il momento Activision sta ottenendo ottimi risultati. Registrati oltre 100 milioni di download sul Play Store. Speriamo che l’azienda non cada vittima di un ciclo infinito di sviluppi continui di nuove versioni (come nel caso di Diablo Immortal di Blizzard). Se tutto andrà secondo i piani, entro i prossimi due anni avremo tra le mani la versione mobile.