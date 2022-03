Un volantino così bello era da tempo che non lo vedevamo da Bennet, in questi giorni gli utenti possono infatti mettere le mani anche su un prodotto Apple di fascia alta, pagandolo cifre tutto sommato accessibili, ed accettabili, per la maggior parte di noi.

Gli acquisti, se interessati ad un modello in particolare, possono essere effettuati recandosi personalmente in un qualsiasi negozio, non sono infatti poste limitazioni o vincoli relativi alla dislocazione territoriale. I prodotti sono commercializzati alle medesime condizioni, ovvero sono no brand (solo la telefonia mobile), ed anche con la garanzia di 2 anni valida dalla data d’acquisto effettiva.

Bennet: sconti e prezzi da non credere per tutti gli utenti

Nuove offerte veramente speciali vi attendono da Bennet in questi giorni, la campagna promozionale riesce a convincere gli utenti con una serie di prezzi bassi applicati ad esempio sull’Apple iPhone 11, un modello non propriamente recente, ma ancora in grado di garantire prestazioni adeguate, dietro il pagamento di 579 euro (per la variante da 128GB).

Coloro che invece vorranno acquistare un dispositivo decisamente meno performante e più economico, potranno scegliere di buttarsi a capofitto sul Samsung Galaxy A12, il prodotto da soli 139 euro, dalle prestazioni comunque adeguate, in confronto alla cifra richiesta per l’acquisto. Ogni altra informazione in merito all’ottimo volantino Bennet è rimandata direttamente al sito ufficiale, in questo modo sarà possibile conoscere da vicino gli sconti, e scoprire quali sono i prezzi più bassi attivati dall’azienda nel periodo corrente.