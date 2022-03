Android Auto non sembra vedere di buon occhio l’intromissione tecnologica dei Samsung Galaxy S22 nel contesto dell’automotive moderno. Alcuni utenti hanno di fatto segnalato la persistenza di alcuni problemi che non consentono di esprimere al massimo le potenzialità degli infotainment.

Dopo le prime avvisaglie di bug per quel che riguarda lo sfarfallio manifestato dai nuovi device è tempo di affrontare un nuovo dilemma di gioventù discusso di recente su Reddit e ripreso su altri forum di discussione.

Galaxy S22 non va d’accordo con Android Auto

Secondo quanto indicato da diverso utenti esiste un ampio problema di connessione dei dispositivi Samsung con l’interfaccia Android Auto ospitata dal cruscotto della propria autovettura.

Il dilemma vale sia per quanto riguarda la modalità cablata che la modalità senza fili con schermi originali o di terze parti. Ciò che si riesce a riprodurre a schermo è solo una schermata nera che non lascia spazio ad alcuna interazione da parte dell’utente.

Gli input tattili continuano a funzionare, segno che non si tratta di un errore proprio di Android Auto o dell’impianto. Tutto sembra poter essere ricondotto ai nuovi smartphone di casa Samsung. Altri dispositivi associati, infatti, funzionano alla perfezione come manifestato dalla numerose prove fatte dagli interessati.

Il problema è abbastanza diffuso e non limitato unicamente ai Galaxy S22 Ultra. Stesos discorso pare possa valere anche per i Galaxy S22+ così come riportato da un utente Reddit. Nel frattempo una discussione è stata aperta nel forum di Samsung dove molte altre persone affermano di ottenere un’esperienza d’uso normale senza alcuna problematica di sorta. Non si tratta di un problema unanima, a quanto pare.

Samsung deve ancora rispondere alla questione. Voi state avendo qualche problema? Spazio ai commenti. Ulteriori informazioni al thread aperto su Reddit.