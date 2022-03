Manca davvero poco alla presentazione globale ed europea della serie Xiaomi 12, annunciata in patria lo scorso dicembre. Il momento è quasi giunto e, come spesso accade in questo caso, le indiscrezioni dell’ultimo momento non sono mancate.

Stiamo parlando di nuove informazioni dettagliate sui prezzi in euro, con tanto di un quarto modello che compare a sorpresa in questa lista: Redmi Note 11 Pro+ 5G. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Xiaomi 12 sta per sbarcare anche in Europa

Che Xiaomi 12, Xiaomi 12X e Xiaomi 12 Pro non saranno smartphone economici è ormai un dato acquisito. La presentazione è dietro l’angolo, l’evento denominato Master Every Scene è infatti fissato tra pochi giorni, il 15 marzo 2022. Un noto leaker ha pubblicato su Twitter un elenco completo di tutti i modelli con tagli di memoria e prezzi di listino in euro.

Il modello Xiaomi 12X da 8/128 GB avrà un costo di 649 euro, mentre nella versione da 8/256 GB costerà 699 euro. Il modello base, Xiaomi 12 nella prima configurazione avrà un prezzo di 849 euro mentre nella seconda 899 euro. Passiamo alla versione Pro, con ben 12 GB di memoria RAM, la versione con 128 GB di memoria interna avrà un costo di 1099 euro mentre quella con 256 GB di memoria interna 1199 euro.

Insomma, prezzi non molto bassi considerando che il nuovo Galaxy S22 base ha un prezzo intorno ai mille euro. Come anticipato prima, sembrerebbe che sia arrivato anche il momento di Redmi Note 11 Pro+ 5G, che nella configurazione 6/128 GB dovrebbe costare 459 euro e nella configurazione da 8/256 499 euro. Non ci resta che attendere l’evento ufficiale per scoprire se tutte le indiscrezioni ricevute fino ad ora si riveleranno vere.