WindTre ha deciso di competere su tutti i fronti con Iliad. Il provider arancione vuole ampliare ancora di più il suo bacino di utenti nel corso di queste prossime settimane e punta ancora sulle promozioni low cost. Nel dettaglio, gli utenti che desiderano una nuova promozione possono affidarsi alla ricaricabile WindTre Star+.

WindTre, la tariffa da 100 Giga anche nel 2022

Il vantaggio di questa tariffa sta nel garantire al pubblico consumi quasi illimitati per le soglie di consumo, con un prezzo di tutto vantaggio.

Nel dettaglio, gli abbonati che optano per questa tariffa riceveranno chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili, SMS da inviare a qualsiasi numero della rubrica ed anche 100 Giga per la connessione di rete. Il prezzo previsto per il rinnovo della ricaricabile sarà pari a 7,99 euro con pagamento ogni trenta giorni.

I clienti che sono interessati a sottoscrivere questa promozione devono rispettare anche una serie di condizioni di WindTre. Ad esempio, oltre al costo mensile della promozione gli abbonati dovranno anche aggiungere una quota extra di 10 euro per l’acquisto della SIM.

Ai fini della sottoscrizione della propria ricaricabile sarà anche necessario effettuare la portabilità del numero da altro operatore. Il cambio di gestore da TIM, Vodafone e Iliad è fondamentale per la ricezione della nivea offerta.

Coloro che son interessati a questa promozione dovranno procedere con l’attivazione presso uno degli store ufficiali del provider presente su tutto il territorio nazionale. Allo stato attuale, il gestore non garantisce ai suoi abbonati l’attivazione online sul sito ufficiale.