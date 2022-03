Unicredit e Intesa truffate: inganno da migliaia di euro svuota i conti

Unicredit è una delle banche più famose in assoluto nel mondo ma soprattutto in Italia ovviamente. Gli utenti sono tantissimi e sono soddisfatti di tutti i servizi erogati dall’istituto bancario, il quale però non può di certo lottare contro l’ingenuità. Tantissime persone sono infatti cascate nella nuova truffa che durante gli ultimi tempi avrebbe diffuso un messaggio tramite e-mail portando diversi scompigli.

Verrebbe finto infatti un blocco del conto, il quale per essere aggirato necessiterebbe delle credenziali di accesso degli utenti. La truffa sarà quindi proprio questa al fine di ottenere i dati per poi svuotare i conti.

Unicredit: questa è la nuova truffa che sta girando in questi giorni

Gentile cliente UniCredit,

Con questa email ti informiamo che abbiamo disattivato tutte le operazioni online con la tua carta di credito e le funzioni del tuo conto UniCredit.

Questo ti impedirà di poter effettuare pagamenti online con la tua carta di credito, ricevere o inviare denaro tramite bonifico bancario e tanto ancora.

Per sbloccare il tuo account e la tua carta di credito per i pagamenti online, devi confermare alcune delle tue informazioni come il tuo numero di telefono e il codice di adesione UniCredit.

Per fare ciò, visita la nostra pagina dedicata ai controlli e agli aggiornamenti, cliccando sul LINK seguente.

ACCEDI ALL’AREA SERVIZI DI UNICREDIT