Grazie all’ultimo volantino Trony, tutti gli utenti si ritrovano ad avere l’opportunità di risparmiare molto più del previsto, indipendentemente dalla categoria merceologica selezionata, o comunque dalla tipologia di prodotti effettivamente acquistata.

La campagna promozionale risulta essere attualmente attiva solo ed esclusivamente nei singoli negozi sul territorio nazionale, senza differenze o limitazioni territoriali degne di nota. Inoltre, lo ricordiamo, i prodotti sono distribuiti nelle solite condizioni, ovvero sono no brand (nel caso della telefonia mobile), e prevedono anche la garanzia della durata complessiva di 2 anni dalla data effettiva d’acquisto.

Trony: che occasione assurda, i prezzi sono ai minimi storici

Occasioni da non perdere vi attendono in questi giorni da Trony, il meccanismo che regola l’ottimo volantino attualmente attivo, rispecchia tutte le aspettative di un popolo interessato al massimo risparmio possibile. In effetti, basterà recarsi personalmente in negozio, aggiungendo al carrello due prodotti con prezzo differente di almeno 5 euro, per godere di uno sconto pari al 50% del listino del meno caro.

La riduzione verrà applicata immediatamente sul medesimo scontrino, non verranno emessi buoni sconto o rimborsi postumi; inoltre, le possibilità di scelta sono praticamente illimitate, i vincoli sono pochissimi e sono relativi al solo prezzo, nonché a qualche brand che è stato effettivamente escluso dal meccanismo. Per i dettagli dell’ottimo volantino Trony, non dovete fare altro che aprire le pagine che trovate qui, ricordando comunque che gli acquisti sono effettuabili solamente in negozio, non online.