Le operazioni di telemarketing portate avanti dai call center risulanto essere alla lunga fastidiose e fortemente inopportune. Ogni giorno siamo costretti ad ingegnarci per scacciare quelle chiamate sospette che possono rappresentare il nostro tallone d’Achille del quieto vivere.

L’incubo dei call center è di recente tornato alla ribalta contro clienti TIM, Fastweb e Vodafone costretti a vedersela con le truffe. Uno dei metodi più efficaci per il contrasto allo spam è sicuramente il Registro delle Pubbliche Opposizioni. Questo permette di iscrivere il proprio numero alla lista nera in modo tale ad non essere più raggiungibile da qualsiasi operatore. Ecco in che modo possiamo portare a termine l’azione.

Come iscriversi al Registro Opposizioni per evitare il fastidioso telemarketing

Poter dire addio call center sembra un sogno eppure ciò è possibile con una misura che l’esecutivo estenderà presto anche ai numeri mobili. Per il momento si può procedere sicuramente con i propri contatti di linea fissa a casa. Per farlo ci si può recare al sito ufficiale o in alternativa effettuare una chiamata gratuita al numero verde 800 265 265. Il sistema funziona fornendo semplicementei dati intestatario sul web o codice fiscale/partita IVA attraverso il contatto telefonico.

In altro modo è possibile eseguire l’istanza tramite l’indirizzo email iscrizione@registrodelleopposizioni.it ove si rende necessario allegare i moduli debitamente compilati in formato PDF reperibili al seguente indirizzo.

Ultimo ma altrettanto valido il sistema con raccomandata A/R all’indirizzo:

Gestore del Registro Pubblico delle Opposizioni – Abbonati

Ufficio Roma Nomentano

Casella Postale 7211

00162 Roma (RM)

Sei riuscito a sbarazzarti una volta per tutte dei call center? Facci sapere se hai avuto qualche difficoltà.