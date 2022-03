A partire dal 10 marzo, i ragazzi di Rare hanno dato il via alla sesta stagione di Sea of Thieves. Il titolo a tema piratesco continua così ad introdurre novità importanti sia in termini di gameplay che di estetica per i giocatori.

La caratteristica principale che di fatto va ad ampliare le potenzialità del titolo sono certamente i Forti. Si tratta di vere e proprie isole-fortezze provenienti direttamente dal Mare dei Dannati.

I giocatori potranno incontrale navigando e dimostrare il proprio valore provando ad espugnarle. Infatti, i Forti sono infestati da fantasmi che difenderanno strenuamente il proprio territorio. Una volta sconfitte tutte le ondate di nemici, i giocatori potranno avere accesso ad una stanza piena di tesori.

Su Sea of Thieves è partita la sesta stagione che porta con se tanti elementi cosmetici e nuove feature per il gameplay

Gli sviluppatori hanno pensato ai Forti come un elemento di gameplay attivo, con le sfide contro i fantasmi. Tuttavia, le strutture possono anche essere utilizzate come luogo di ritrovo con gli altri pirati presenti sul server e si prestano a tante possibilità che sta ai giocatori scoprire.

Inoltre, la sesta stagione di Sea of Thieves permette di vivere una nuova avventura nella sezione Leggende pirata. I giocatori potranno cimentarsi in questa storia inedita e godersi tutte le ricompense nascoste.

Come in tutte le stagioni precedenti, i ragazzi di Rare hanno sviluppato nuovi elementi cosmetici per rendere ogni pirata unico. Durante le settimane di gioco si potranno sbloccare costumi, ornamenti per pirati e navi, emote e tante altre cose per aumentare esponenzialmente la personalizzazione.