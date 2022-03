Con una serie di iniziative, Realme si sta impegnando a fondo nella riduzione dell’impatto ambientale dei propri prodotti. Il colosso cinese ha infatti lanciato l’obiettivo “Double Zero“.

Il Double Zero consiste nel realizzare emissioni di carbonio nette zero nelle operazioni aziendali e zero rifiuti inviati in discarica. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Realme ha intrapreso una scelta green

Per quanto riguarda la serie GT vuole arrivare a ridurre le emissioni di C02 del 50% in cinque anni. Con il GT 2 Pro, infatti, Realme ha cercato di creare uno smartphone veramente rispettoso dell’ambiente, attraverso l’utilizzo di materiali riciclati, una confezione con una percentuale di plastica dello 0,3% e un processo industriale di produzione che genera minori emissioni di carbonio rispetto al passato.

Treedom è una piattaforma online che permette di piantare un albero a distanza e seguirne la storia, cosa che Realme consentirà di fare per ogni smartphone della serie GT 2 acquistato sul sito ufficiale, assicurando che ci vorranno meno di 24 mesi per compensare la quantità di CO₂ causata dalla produzione di un dispositivo.

L’azienda vuole quindi dimostrare il proprio impegno verso l’ambiente, forte anche di uno studio di Astraricerche che ha evidenziato come la sostenibilità sia molto importante per i consumatori di oggi, con addirittura 9 italiani su 10 orientati verso smartphone costruiti con processi più sostenibili.