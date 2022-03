I prezzi del diesel in Europa sono aumentati a livelli senza precedenti, alla luce dei timori che le forniture continueranno a diminuire. E l’agenzia di stampa Bloomberg ha indicato che i trader sono pronti a pagare fino a 142 dollari in più per tonnellata, piuttosto che aspettare un nuovo restock.

Bloomberg ha aggiunto che questo prezzo aggiuntivo per l’accesso immediato al carburante è il più alto da quando queste transazioni hanno iniziato a essere monitorate all’inizio del 2008.

Una questione nata per colpa del conflitto tra Russia e Ucraina

Secondo le analisi, il prezzo di un barile di diesel è attualmente superiore a 195 dollari, che ed è anche il prezzo più alto di sempre.

Ciò avviene in un momento in cui aumentano le indicazioni che il petrolio russo scarseggia per le società di produzione di diesel in Europa, a causa delle ripercussioni della guerra russa sull’Ucraina, che potrebbe influire sulla fornitura di petrolio greggio russo, che viene utilizzato nella produzione di tutti i tipi di carburante, dalla benzina al jet fuel.

D’altra parte, il gigante petrolifero olandese-britannico “Shell” ha affermato che interromperà tutti i suoi acquisti spot di petrolio greggio russo e chiuderà anche tutte le stazioni di servizio, i servizi e tutte le operazioni relative al carburante e ai lubrificanti per l’aviazione nel paese con effetto immediato.

Il prezzo del diesel e della benzina in Germania ha superato per la prima volta i 2 euro al litro.

E il General Automobile Club (ADAC) tedesco ha annunciato oggi, martedì, che il prezzo di un litro di super benzina E10, lunedì, era in media di 2.008 euro in Germania.

Secondo i dati, il prezzo medio di un litro di gasolio era di 2.032 euro.